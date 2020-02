La Bavière a souri à deux Gruériens vendredi. Dans le cadre d’une manche de Coupe du monde, Rémi Bonnet et Robin Bussard ont respectivement terminé 2e et 3e de leur catégorie à Berchtesgaden. Le Charmeysan de 24 ans a avalé la verticale de 2,2 kilomètres (500 m de dénivelé) en 19’30. Il a été devancé par son ami et rival, le Bernois Werner Marti, vainqueur en 19’21. En juniors, Robin Bussard (Albeuve, 17 ans) a accusé un peu plus d’une minute de retard sur le lauréat helvétique, Aurélien Gay (20’40) et huit secondes sur l’Autrichien Paul Verbnjak. Le Gruérien a donc décroché la médaille de bronze, tandis que son frère Thomas a terminé 8e avec un temps de 22’30. Aujourd’hui, les skieursalpinistes sont en lice pour la course individuelle avant de participer au sprint dimanche.