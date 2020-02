LE NOUVEAU MONDE

Ce jeudi (20 h 30), les New-Yorkais de The Mystery Lights font leur retour au Nouveau Monde, à Fribourg (après 2016), pour une soirée garage rock prometteuse. Virgin Bitch assure la première partie. Demain et samedi, La FoiR proposera son troisième festival d’improvisation théâtrale, avec quatre concepts différents. Dimanche (15 h 30), concertvernissage de Paula et ses drôles d’oiseaux. Cet album a été réalisé par Homato, lieu de vie qui se trouve aux Buissonnets et accueille des adultes en situation de déficience intellectuelle ou de handicap. www.nouveaumonde.ch.