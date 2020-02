RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Tu seras une femme, mon fils

Christine Hug est la première haut gradée transgenre de l’armée suisse, un événement impensable il y a encore une dizaine d’années. La lieutenant-colonel Hug a ouvert son monde à Temps présent, raconté son chemin et sa décision. Avant elle, militaire elle aussi, Claudia avait fait le pas. L’armée est emblématique d’une société qui s’ouvre sur les questions d’identité de genre. Il reste que si les personnes transgenres sont plus visibles, leur parcours de vie demeure très douloureux pour elles et pour leur entourage. Christine Hug avait toujours senti qu’elle n’était pas «dans un corps juste». Lorsqu’elle franchit le pas d’être elle-même, elle en parle d’abord à la femme de sa vie et à son enfant avant de révéler à l’armée, au printemps…