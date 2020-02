Edgar Allan Poe

NOUVELLES INTÉGRALES, T. III

Phébus, 432 pages

En traduisant l’intégralité des nouvelles d’Edgar Allan Poe, Christian Garcin et Thierry Gillyboeuf ont commis pour certains un crime de lèse-majesté: oser donner une transcription autre que celle, canonique, de Charles Baudelaire. Certains – les mêmes peut-être – estiment que la vraie qualité de l’écrivain américain est d’avoir été traduit par le poète français, niant de fait son génie propre et son contexte d’écriture. En sélectionnant les textes qu’il voulait traduire, Baudelaire a construit une image de Poe, oubliant sa présence active dans la vie artistique et politique de son temps. Ses critiques au vitriol en font notamment un des plus grands bretteurs littéraires.

Ce dernier tome de Nouvelles intégrales couvre les…