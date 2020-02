Vie de Gérard Fulmard suit les tribulations d’un chômeur pris dans un engrenage qui le dépasse. Jean Echenoz y démontre une nouvelle fois toute son ironie et son art de pétrir la langue.

ÉRIC BULLIARD

Le roman débute par un accident, «c’était un gros fragment de satellite soviétique obsolète qui venait d’écraser le centre commercial d’Auteuil». Mais il n’en sera plus guère question. Non, dans le nouveau livre de Jean Echenoz, il sera plutôt question d’un certain Gérard Fulmard, au «patronyme assez peu courant, qui ne sonne pas mal, qui est presque le nom d’un bel oiseau marin».

Cet homme sans histoire «ressemble à n’importe qui en moins bien». Après avoir perdu son emploi de steward pour une mystérieuse raison, il veut se lancer dans une vague activité d’assistance, de «renseignements et…