Sans trembler, elles ont parfaitement assumé leur nouveau statut de favorites: les joueuses de l’UHT Semsales ont remporté samedi leur deuxième Coupe de Suisse petit terrain.

Face aux Grisonnes de Blau-Gelb Cazis, les Veveysannes se sont imposées 5-1.

Retour au cœur d’un exploit construit sur une cohésion d’équipe impressionnante, un calme à toute épreuve et une héroïne du jour.

KARINE ALLEMANN

UNIHOCKEY. On dit que les promesses rendent les fous joyeux. Ludovic Vial n’est pas fou quand il promet à ses joueuses que leur travail va payer. Que le cœur qu’elles mettront dans la bataille fera pencher la balance de leur côté. Et ses joueuses ont bien fait d’y croire. Samedi, l’équipe de Semsales a mis ses tripes sur le terrain et elle a été récompensée par un succès 5-1 amplement mérité.…