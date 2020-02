TIR. Après Bulle en 2019, Châtel-Saint-Denis reçoit ce weekend les finales cantonales de tir à air comprimé. Au total, 300 tireurs se mesureront sur les 27 cibles installées à la halle triple du Lussy. Après le tir au pistolet hier soir, place à la carabine ce samedi et dimanche, dès 7 h 45. Les catégories jeunesse U15-U17-U21 seront en lice samedi matin, tandis que les hommes et dames élites se défieront dimanche matin. Les après-midi sont, eux, réservés au tir de groupes.

Président de la Société de tir au pistolet et petit calibre de Châtel-St-Denis et environs, Laurent Gabriel se réjouit d’accueillir ces finales. «C’est une première pour notre club, et il faut remonter à 1990 pour trouver trace de cette compétition à Châtel», indique le Veveysan.

Laurent Gabriel voit aussi ce…