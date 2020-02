Un but et un assist pour son premier match avec les «presque» grands de l’équipe nationale: le hockeyeur gruérien Axel Simic fait le point.

KARINE ALLEMANN

Débuts réussis pour Axel Simic! Convoqué pour la première fois avec l’équipe nationale la semaine dernière, l’attaquant gruérien des Zurich Lions a marqué un but et délivré un assist. C’était jeudi à Herisau, lors du premier match face à l’Allemagne (victoire 4-2). La Suisse s’est encore imposée le lendemain face à la même équipe (2-1 après les tirs au but), avec une formation M25 privée des meilleurs éléments qui évoluent en Suisse et en Amérique du Nord.

A 21 ans, le jeune hockeyeur a répondu présent sous les ordres de l’entraîneur national Patrick Fischer. Et il trouve de plus en plus ses marques dans l’un des clubs les plus…