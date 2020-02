Favori de la course, le duo Rémi Bonnet-Werner Marti n’a pas déçu samedi aux Marécottes. Les compères ont franchi la ligne d’arrivée après 2 h 07’46 et 18 kilomètres d’effort. Ils ont distancé leurs dauphins de plus de six minutes à l’Alpiniski. «Nous avons créé un trou dès la première pente, livre Rémi Bonnet. Ensuite, nous avons maintenu un bon rythme, sans pour autant forcer. Notre homogénéité en montée et notre complicité nous donnent un avantage certain.» Champion de Suisse par équipes, le Charmeysan de 25 ans va participer le 1er mars à la Patrouille de la Maya entre Suen et Saint-Martin (21 km et 1850 m de dénivellation) avec Martin Anthamatten et Iwan Arnold, ses dauphins aux Marécottes. «Ensuite, avec Werner, nous allons participer à la Pierra Menta, en France, du 11 au 14 mars.…