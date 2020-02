Norma et son époux mènent une vie paisible dans une petite ville des Etats-Unis, jusqu’au jour où l’on dépose chez eux une mystérieuse boîte. Quelques jours plus tard, l’étrange Mr Arlington se présente et leur révèle qu’en appuyant sur le bouton rouge qui se trouve à l’intérieur, ils recevront un million de dollars…

Lundi, à 20 h 45, sur RTL9