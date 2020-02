SNOWCROSS

Prévu samedi autour du Chaletsdes-Pueys, le snowcross de Châtel-Saint-Denis a été annulé pour des raisons évidentes de conditions de terrain. «Il n’a pas du tout neigé là-haut, c’est un hiver comme ça», soupire Rudy Liaudat, président d’organisation et tenant du titre. Le Châtelois est d’autant plus déçu que cette édition figurait pour la première fois au calendrier du Central Europe Snowcross Trophy, sorte de Coupe d’Europe. «On aurait accueilli du monde pour l’occasion. Dommage, mais c’est le lot de notre course une année sur deux.» Après la manche d’ouverture aux Mosses, le championnat de Suisse de snowcross subit ainsi sa deuxième annulation consécutive. Il reprendra au mieux le 22 février à St-George (VD), au pire le 14 mars à la Lenk.