ARCHITECTURE. «Nicolas Kolly (udc, Essert) et Claude Brodard (plr, Le Mouret) regrettent que les collectivités publiques et les communes en particulier «doivent presque systématiquement effectuer un concours d’architecture» lorsqu’elles rénovent ou construisent un bâtiment. Les deux députés y voient «une violation de l’autonomie communale dans le choix de la procédure à adopter». Ils invoquent une disposition légale «peu claire» et même un «flou législatif problématique».

Aussi Nicolas Kolly et Claude Brodard ont-ils déposé une motion afin de modifier la Loi sur les marchés publics. Un nouvel article y prévoirait «le principe selon lequel l’organisation d’un concours est facultative, mais que celui-ci pourrait devenir obligatoire pour les ouvrages d’importance majeure pour les cantons et…