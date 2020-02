PAR CLAUDE ZURCHER

CE MATIN, À BULLE, dans la cantine installée dans la cour du château: ouverture du carnaval avec un «atelier grimace». C’est réservé aux enfants, donc inutile de faire valoir sa qualité – dans l’ordre – d’évêque, d’élu, d’assuré à une caisse maladie pour essayer d’en profiter.

AU MUSÉE GRUÉRIEN, JEUDI, avant la visite organisée et le thé offert, les seniors étaient invités à s’exprimer sur ce qu’ils voudraient partager avec les plus jeunes. Et s’ils commençaient par partager une bière plutôt qu’un thé de cynorrhodon?

EN MAI 68, ICI, l’ambition était gigantesque: il fallait «raser les Alpes qu’on voie la mer». En ce début 2020 elle est plus modeste: «Ouvrez les vannes de Rossens que les truites voient la Sarine.»

NOUS DEVRIONS ÊTRE UN PEU PLUS ATTENTIFS à la manière…