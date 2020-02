PAR CLAUDE ZURCHER

C’EST UNE AVOCATE DE BULLE qui reprend la présidence de l’association slowUp la Gruyère. Lenteur sur les routes, lenteur dans les prétoires. Ô lenteur, unique objet de mon assentiment.

LE PRÉSIDENT de l’Association fribourgeoise des agriculteurs pratiquant une agriculture respectueuse de l’environnement et des animaux (AFAPI) l’a dit à Grangeneuve: «L’agriculture suisse ne mérite pas de porter à elle seule le chapeau de tous les maux et de tous les malheurs actuels et futurs de notre société.» Tous les maux, tous les malheurs? Non. Personne n’accuse les paysans des bouchons sur les routes, sauf quand ils musardent avec leur tracteur.

DEUX BANCS «CONNECTÉS ET AUTONOMES» pour recharger les smartphones ou se connecter à internet ont été installés en ville de Bulle (devant…