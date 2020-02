PAR CLAUDE ZURCHER

ON N’ARRÊTE PAS LA FORCE de proposition des députés fribourgeois. Deux d’entre eux (à vous de deviner leur parti) ont demandé par le biais d’une motion «la gratuité des transports publics fribourgeois pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite». Encore un truc de démago. Et pourquoi pas les contraceptifs gratuits, aussi?

LE PDC SUISSE envisage de perdre le C de chrétien, vous vous rendez compte? A Fribourg, heureusement, on sait être progressistes sans renier nos origines chrétiennes. Une preuve, une seule? Chez nous, la commission de l’égalité se nomme officiellement «commission cantonale de l’égalité hommes-femmes et de la famille». Eh oui, un homme, une femme, une famille, et m… au PD (C).

ON NE SAIT PLUS QU’INVENTER pour occuper les skieurs qui ne skient…