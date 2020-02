RTS1, MERCREDI, À 20 H 10

Dans la tête d’un parent d’ado

Vous ne comprenez plus votre enfant? La communication devient toujours plus difficile avec lui? Normal, votre enfant est devenu un adolescent. Une période clé du développement qui peut être longue et bouleversante et pas seulement pour l’ado! Les parents aussi traversent à ce moment-là une période de remise en question et d’intenses réflexions. Témoignages, explications d’experts et expériences ludiques.

Votre ado tout mignon s’est transformé en extraterrestre en quelques mois? L’émission décortique les relations parents-ados à travers plusieurs témoignages poignants comme celui de cette mère divorcée qui découvre que son fils de 14 ans, en décrochage scolaire, consomme quotidiennement du cannabis. Vous découvrirez aussi l’exemple…