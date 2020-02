ÉQUILIBRE

Le titre renvoie à un lieu de liberté, de création, de transgression: Kalakuta Republik, dans la banlieue de Lagos, était une maison où Fela Kuti accueillait sa famille et les membres de son groupe. C’était aussi son studio d’enregistrement. Le musicien a déclaré l’indépendance de cet endroit, au début des années 1970. Dans le spectacle KalakutaRepublik, qui passe mardi 3 mars par Equilibre, à Fribourg (20 h), le chorégraphe burkinabé Serge Aimé Coulibaly fait revivre cette ambiance fiévreuse: sept danseurs mêlent jazz, funk et rythme yoruba pour, au final, former «un hymne à la résistance dans le temple de l’afrobeat». Réservations: Fribourg Tourisme, 026 350 11 00, www.equilibre-nuithonie.ch.