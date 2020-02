Philippe Saire met en scène AngelsinAmerica. La pièce de Tony Kushner revient sur l’arrivée du sida.

Dans le théâtre anglo-saxon, cette pièce est un monument. A sa création en 1993, elle a permis à Tony Kushner de remporter le prix Pulitzer. Angels in America a aussi connu une transposition en série télé, dix ans plus tard, avec Meryl Streep, Al Pacino et Emma Thompson. Ce soir à Nuithonie, le chorégraphe et metteur en scène lausannois Philippe Saire donne sa version de cette vaste épopée, qui se déroule sur fond d’arrivée du sida dans l’Amérique reaganienne.

Angels in America est construit en deux parties «Le millenium approche» et «Perestroïka». Différents personnages s’entrecroisent dans différents lieux, au fil d’une structure chorale. Alors que Prior est atteint du sida, Louis fuit…