Pierre Place

MUERTOS

Glénat

Nouvelle année, nouvelle décennie et ils sont toujours là. Le retour incessant des morts-vivants, zombies, brucolaques et autres variantes mortifères, ne s’épuise pas. En bande dessinée, cela se traduit par l’épilogue de la série qui a redonné au genre ses lettres de noblesse, Walking Dead (Delcourt), par Chris Burnham et Robert Kirkman, ou encore le très «indé» et maintenant sur Netflix Daybreak de Brian Ralph (aussi chez Delcourt). Il y a également l’étonnant Muertos, de Pierre Place. Une œuvre à l’apparence classique, mais audacieuse en de nombreux points: d’abord, l’originalité du contexte historique, le récit prenant place dans la campagne mexicaine du début du XXe siècle. Puis son traitement social, le chaos s’installant dans une société ultrahiérarchisée…