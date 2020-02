Sous le nom de Birds on a Wire, Rosemary Standley et Dom La Nena sortent un magnifique second album qu’elles défendront prochainement sur scène à Berne et à Cully. Rencontre… au bout du fil.

CHRISTOPHE DUTOIT

Formé en 2014, Birds on a Wire mêle les voix de Rosemary Standley, chanteuse de Moriarty, et de la violoncelliste Dom La Nena. Le duo s’apprête à sortir Ramages, un second album de reprises.

Pour ce nouvel album, vous chantez en français, en anglais, en italien, en espagnol, en portugais, en grec, en russe, en breton… Comment faites-vous pour apprivoiser toutes ces langues?

Rosemary Standley. Vaste question (rires). J’ai parlé certaines de ces langues, mais plus maintenant. Souvent, Dom et moi décidons de reprendre une chanson parce qu’elle nous a touchées à un moment. En fait,…