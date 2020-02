BULLE

Huit groupes vont se succéder en deux soirées, vendredi et samedi au café Le IIIe, à Bulle. Pour ce Melvins Festival, consacré au punk-metalhardcore, se produiront demain Ruined (Zurich), Parallel (Fribourg), Gut Wound (Wil) et Reaptile (Fribourg). Samedi, les quatre formations programmées sont Cage (Fribourg), Smile (Jura), Discomfort of Existence (St-Gall) et Excoriated (Soleure). Début des concerts à 18 h.