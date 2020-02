Deché-delé

Dechando pachâ a la radiô, irè tyachon dè Galé Gringo. Prà dè dzin ch’è krêyon ke l’è on dzoun’omo. È bin na, i vin dè ha bala poéji dè Louis Bornet: Lè Tsèvrê. Ti lè velâdzo d’Intyamon l’avan on tropi dè tyivrè, on tsèvrê è tsatyè tropi chon bok. «Pri dè l’ivuè, èthindu, du Grevire in amon, to le galé payi ke fournè a Monbovon, yô lè fiyè, ke dyon, ne chon pâ di gôtyirè. Pére-gran le dejê, l’è le payi di tyivrè.»

I kontè k’a Velâ-che-Mon l’i avê ouna bala grahyàja, dzounèta, ragotinta. È pu dou dzouno tsèvrê, l’on dè Velâ-che-Mon è pu l’ôtro d’Innê; lè dou n’in d’avan ouna pechinta moya! La dzounèta lè j’amâvè ti dou parê. Portyè tan tarlatâ, portyè tan fére atindre. Mè fô n’in prindre yon, ma ne ché le tyin prindre, ke chè dejê Goton. L’a adon propojâ a chè dou chochepirin,…