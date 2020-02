VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Georges est né le 10 mars 1932 à La Joux. Il était le fils de Marius et Sidonie Pittet, née Demierre. Il avait deux frères et trois sœurs et il vécut quelques années entouré de sa famille. Il fut ensuite placé dans un institut à cause de son handicap.

En 1962, à l’âge de 30 ans, il entra au Foyer Sainte-Marguerite, à Vuisternens-devant-Romont, dont il fut le premier résident. Dans cette maison qui devint la sienne, il effectuait divers travaux tels que le jardinage, la lessive ou œuvrait comme aide de cuisine, tout cela guidé par Sœur Elisabeth, sa protectrice. Les sœurs qui géraient le foyer aimaient sa rigueur et le fait qu’elles pouvaient toujours compter sur lui.

Georges avait une grande foi et croyait spécialement en la Vierge Marie. Il accomplit un voyage…