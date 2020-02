ARTE, MARDI, À 20 H 50



Acronyme russe formé en 1930 à partir des mots «Administration centrale des camps», le Goulag, phénomène majeur du XXe siècle, demeure pourtant largement méconnu. Créés dès 1918, les camps soviétiques connaissent dans les années 1930, avec la terreur stalinienne, et jusqu’à la mort du tyran en 1953, un développement exponentiel qui fait d’eux le cœur économique et politique caché du régime. Il a été ignoré, puis nié pendant des décennies et rapidement occulté par le pouvoir russe… ■