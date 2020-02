Gravement blessée au genou l’été dernier, la skieuse Noémie Kolly travaille d’arrache-pied pour signer son retour à la compétition l’hiver prochain.

Reportage à Macolin, où la Rochoise de 21 ans suit sa rééducation quatre jours par semaine.

Malgré cette saison blanche, les ambitions de carrière en Coupe du monde restent intactes pour la descendeuse du SC La Berra.

QUENTIN DOUSSE

Centre national de sport, Macolin. Dans la salle du Swiss Medical Center, un gymnaste champion du monde aux anneaux, un lutteur, un athlète non voyant et... Noémie Kolly. La descendeuse rochoise est là où elle n’aurait jamais imaginé: entre les mains d’un physio, un jeudi matin de février, plutôt que sur les pistes de Coupe du monde. Six mois exactement se sont écoulés depuis sa chute, un jour de brouillard à…