Première compétition en 2020 et premier coup d’éclat pour Jérémy Schouwey! Dimanche, sur le parcours rapide des 10 kilomètres de Payerne, le Gruérien de 28 ans s’est adjugé la 6e place d’une course remportée par le triathlète Max Studer (30’00). Mieux: grâce à son temps de 30’51, nouveau record personnel à la clé, il a signé la quatrième performance fribourgeoise de tous les temps (!) sur la distance. «Je ne m’attendais pas réaliser ce chrono, réagit Jérémy Schouwey. Je ne savais pas où je me situais au niveau de la vitesse et, avec le vent de face du 7e au 9e kilomètre, je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. Cela met en confiance pour la suite.»

La suite pour lui, ce sont les championnats de Suisse de cross à Farvagny (le 7 mars) puis, objectif ultime ce printemps, le Marathon de…