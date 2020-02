Basée sur la formation, la politique du CTT Bulle permet à Jonas Repond et Robin Gachet de progresser saison après saison et de penser à intégrer l’équipe première d’ici quelques années. Rencontre dans le cadre des championnats fribourgeois.

MAXIME SCHWEIZER

Jonas Repond et Robin Gachet rêvent d’évoluer un jour en ligue nationale avec le CTT Bulle. Les deux jeunes pongistes de 18 et 14 ans représentent l’avenir et évoluent actuellement en 1re ligue. A Bulle, ils font l’objet d’une attention particulière. «Leur talent est indéniable», dixit le président Bastien Berset. Dans le cadre de l’anniversaire des 75 ans de leur club, les deux compères partagent leur expérience et leur parcours.

Tous deux ont fait connaissance avec la balle blanche vers 9 ans. Par l’intermédiaire de Bull’Bouge pour…