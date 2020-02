Suzane

TOÏ TOÏ

3e Bureau / Wagram

Le monde revivifié de la chanson-pop-électro française n’en finit plus de découvrir de nouveaux phénomènes. Après Chris and the Queens, Hoshi, Angèle et bien d’autres, voici Suzane. Il y a moins d’une année, cette jeune femme qui se rêvait danseuse sortait avec fracas un premier EP. Aux millions de vues sur Youtube (pour L’insatisfait, notamment) s’ajoutait le titre honorifique d’artiste la plus programmée des festivals d’été. Avec Toï toï, elle franchit brillamment le cap du premier album. Sur la longueur, les 14 titres paraissent certes répétitifs, mais qui écoute encore des albums du début à la fin?

Voix forte, base de chanson réaliste posée sur une popélectro-dance très hype, Suzane a tout pour séduire. Avec, de plus, une manière originale de marier…