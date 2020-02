Alors que deux nouvelles courses étaient annulées ce week-end à Bellegarde, le comité de l’Association fribourgeoise de ski et de snowboard s’est mobilisée pour organiser un slalom au Lac-Noir dimanche. L’AFSS ne veut pas lâcher la Coupe qui fait son succès.

SKI. L’Association fribourgeoise de ski et de snowboard (AFSS) est bien décidée à se battre pour «sa» Coupe fribourgeoise, spécificité purement cantonale que ses voisins lui envient. Ce week-end, le comité de l’AFSS s’est mobilisé, avec l’aide des clubs, pour organiser un slalom dimanche au Lac-Noir. Ce sera le premier de l’hiver! Après trois annulations pour des courses adultes et deux pour les enfants, les deux slaloms du SAS (Ski-club académique suisse), prévus samedi et dimanche à Bellegarde, sont eux aussi passés à la trappe. La…