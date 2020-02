Sous le titre Dialogue avec les anges, le prochain concert de l’association La Grue baroque propose un programme centré sur «l’imaginaire céleste dans la musique médiévale». Dimanche à l’église d’Estavannens, il réunira sept chanteurs, chanteuses et instrumentistes de la Schola Cantorum Basiliensis: Miriam Trevisan (soprano), Julia Marty (mezzo-soprano et guiterne), Luca Gotti (ténor), Matthieu Romanens (ténor), Arthur Wilkens (barytonbasse et organetto), Christopher Staak (basse et flûte à bec) et Marc Pauchard (cornet à bouquin). Ils proposeront de découvrir différentes manières de composer la «musique des anges», du XIe au XVIe siècle. Au Moyen Age et à la Renaissance, les anges et leur musique, inaudible pour les humains, occupent en effet une place importante dans l’imaginaire…