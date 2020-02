FRIBOURG

Ce dimanche, à l’Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle, à Fribourg, les 20 membres de la Gustav Académie 2020 donneront un One Song Concert. Le principe: ils disposent de vingt-quatre heures pour composer, écrire et mettre en musique leur propre chanson, qu’ils interpréteront le dimanche dès 17 h 30. Les deux coaches, Mark Berube et Mathieu Kyriakidis, seront à leurs côtés durant tout le week-end et proposeront aussi un showcase. www.gustavacademy.ch.