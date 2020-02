Charlie Buffet

TRAIL, LA MONTAGNE EN COURANT

Heidi.news

«Il y a encore deux ans, je ne courais jamais, je n’avais jamais porté le moindre dossard. J’aimais l’alpinisme par goût de l’autonomie et de la solitude, j’aimais faire des courses en montagne, pas la course.» Et pourtant, à 53 ans, Charlie Buffet s’inscrit à son premier trail.



Cet ancien journaliste, devenu écrivain, a partagé sa passion de la montagne avec les lecteurs de Libération, du Monde, des magazines spécialisés Montagne Magazine, Vertical ou encore AlpiRando. Pour Heidi.news, média en ligne romand fondé en 2019 et s’intéressant principalement aux sciences, à la santé et à l’innovation, il a accepté d’explorer le trail, ses raisons et ses déraisons.

Des raisons qu’il a cherchées en lui-même d’abord, avec ce qu’il faut de…