Cinquante ans après la sortie du premier album de Black Sabbath, Ozzy Osbourne n’en finit décidément pas de survivre. Mieux, il vient de sortir son douzième album studio… composé en quatre jours.

CHRISTOPHE DUTOIT

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Ozzy Osbourne est vivant. Certes, il déambule avec une canne et, du haut de ses 71 ans, il lutte contre diverses saloperies dans des cliniques suisses, dont une maladie de Parkinson qui l’a forcé à annuler une partie de sa tournée printanière. Mis à part ces menus détails, l’autoproclamé Prince des ténèbres n’a pas perdu l’habitude de dresser le majeur à qui ne veut pas bien l’entendre. Et, bien qu’il soit à la tête d’une des plus grosses fortunes du Royaume-Uni avec sa manager d’épouse, il préfère toujours sortir des albums de heavy…