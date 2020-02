Le Nouveau Monde, à Fribourg, accueille ce dimanche un concert singulier, qui emprunte aux spectacles d’improvisation. Un animateur va arbitrer un duel entre deux pianistes, le jazzman Florian Favre et le classique Lucas Buclin.

ÉRIC BULLIARD

C’est à mi-chemin entre le spectacle d’improvisation et le concert. Ou plutôt c’est un concert sur le principe des spectacles d’improvisation. Il se tient ce dimanche au Nouveau Monde, à Fribourg, sous la forme d’un duel entre le jazz et la musique classique. Avec l’intention d’abattre les frontières et de célébrer le piano sous toutes ses formes.

La première version de Duel de pianos est née en France, en 2010, à l’occasion d’un festival. Pur musicien classique, Jean-François Zygel s’est retrouvé face à Chilly Gonzales, à l’aise dans le jazz, mais…