FUTNET. La Coupe de Suisse de double a pris ses quartiers samedi, à Fribourg, dans la salle du Collège Sainte-Croix. Le duo de Glâne Union Sud (GUS) composé de Virginie Khuu et Corinne Suard a remporté la compétition féminine. Il s’agit de la troisième Coupe de Suisse pour les Glânoises après leurs victoires en triple et en simple plus tôt dans la saison. Le GUS a devancé Piamont I et Crazy Turtle (FT Haute-Broye). En élite (clubs de 1re ligue et ligue nationale), les hommes du GUS (Aurélien Kolly et Alexandre Tavares) sont montés sur la deuxième marche du podium. La victoire est revenue au FTC Villars.