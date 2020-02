FRI-SON

«Et si Princess Nokia était la future reine du rap féministe?» s’interrogeaient LesInrockuptibles en 2016. Cette New-Yorkaise de Harlem, adepte d’un hip-hop féminin et sans concession, est de passage ce lundi à Fri-Son (20 h). L’occasion de découvrir ses deux nouveaux albums, sortis hier sous forme d’un diptyque, Everythingisbeautiful et Everything sucks.www.fri-son.ch.