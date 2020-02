Marlen Haushofer

UNE POIGNÉE DE VIES

Chambon, 192 pages

Quand Anton Pfluger meurt, son épouse Käthe se laisse aller à la gourmandise, à l’indolence et à l’affection de son beau-fils. Toni, orphelin, s’est beaucoup attaché à cette femme douce et tendre, qui fut la meilleure amie de sa mère avant que celle-ci ne se noie à 25 ans. Un jour de juillet, une certaine Betty Russel se rend chez eux, intéressée par leur maison en vente. Une fois le tour du propriétaire accompli, elle se retire dans une chambre prêtée pour l’occasion. Nerveuse, elle fouille les tiroirs et trouve de vieilles cartes postales. Et son enfance défile: la chaleur de la maison familiale, la froideur du couvent, ses deux amies qui se disputaient son amour, son mari et son fils.

Traduit de l’allemand par l’éditrice…