Deux membres du Club de tennis de Bulle ont remporté le titre national en LNB aux championnats de Suisse Interclubs de tennis en fauteuil roulant. Le tournoi a eu lieu à Delémont entre vendredi et dimanche. En finale, Léonard Jaquet et Roger Baumann ont pris la mesure du Team Jura sur le score de 2-1 (deux simples et un double).