RTS2, MERCREDI, À 20 H 30

L’aile ou la cuisse



Charles Duchemin, spécialiste distingué de l’art culinaire, est l’auteur du guide gastronomique le plus lu de France. En matière de tradition et de bon goût, Charles Duchemin fait autorité. Il vient d’être élu à l’Académie française et pense que Gérard, son fils unique, sera son digne successeur. Mais Gérard n’a qu’une passion que son père espère passagère: le cirque. Il veut être clown. Quand Tricatel, magnat du précuit, roi de la restauration industrielle et ennemi numéro un de Duchemin, se prépare à racheter des restaurants cotés pour y placer sa tambouille, père et fils voient rouge et font équipe pour contrer leur adversaire. Ils acceptent de participer en direct à une émission télévisée qui fera date: Tous les coups sont permis, selon le…