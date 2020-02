MARSENS

Louis Lehmann s’est éteint dimanche matin à la Villa Saint-François, à Villars-sur-Glâne. Un dernier hommage lui sera rendu jeudi après-midi en l’église de Vuippens.

Louis Lehmann vit le jour le 22 décembre 1935 à Marsens, dans le foyer de Clara et Adolphe Lehmann. Il grandit entouré de son frère et de ses deux sœurs. Après ses classes effectuées dans son village natal, il reprit le domaine familial.

Le 15 octobre 1962, Louis unit sa destinée à Madeleine. Le couple eut le bonheur de choyer trois filles et un garçon. En 1976, sa chère épouse décéda, le laissant seul avec ses jeunes enfants. Homme de grand courage et de grande discrétion, il s’efforça de garder ses enfants unis. Il transmit son amour pour la terre et les bêtes à son fils Nicolas, ainsi qu’à ses petits-enfants.

En…