Filistorf

BULLE

Lucie Arrighi, dite Lucette, s’est éteinte mardi soir à la Maison bourgeoisiale, entourée de l’amour des siens. Elle était dans sa 90e année. Un dernier hommage lui a été rendu vendredi, en l’église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle.

Lucette est née le 7 mars 1930, à Courtaman. Elle était la cadette d’une famille de huit enfants. Son enfance et sa jeunesse se firent à Courtepin. Toute jeune encore, elle partit pour Domdidier pour travailler comme sommelière.

Puis, en 1949, Lucette vint à Vuadens pour faire une saison au café des Colombettes. Elle y fit la connaissance de son premier mari, avec qui elle eut deux enfants, Yvan et Joëlle. En 1957, elle reprit à son compte le café des Colombettes, puis l’Hôtel de Ville, à Vaulruz, et le café du Midi (devenu plus tard le Big…