Trois skieurs sudistes ont frappé fort, le week-end passé, sur le circuit FIS. A Meiringen (BE), Norina Mooser (Bellegarde) est devenue samedi championne de Suisse U21 en slalom. «Après l’argent en U18, je visais clairement le titre en U21, affirme la skieuse de 19 ans. J’ai dû me battre en deuxième manche pour refaire mon retard. Cette victoire (3e place de l’épreuve) a d’autant plus de valeur que mes principales concurrentes étaient bien là.» Deuxième de ce premier slalom, Valentine Macheret (SC Broc) s’est imposée le lendemain dimanche, en slalom toujours. Ce premier succès de la saison a ainsi rapporté 27,64 points FIS à la technicienne du cadre B de Swiss-ski. Dernier régional en verve, Alexis Monney. Le Châtelois de 20 ans a remporté dimanche le géant FIS des Diablerets (36,24…