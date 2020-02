Thierry Gloris et Jacques Lamontagne

WILD WEST, T. I, CALAMITY JANE

Dupuis

Les grandes plaines, les chevauchés tumultueuses, les saloons enfumés et le colt sauvage, la liberté peut-être. Depuis quelque temps, le western retrouve grâce auprès des auteurs de BD. Nouvelle brique à cette reconstruction, Wild West, de Thierry Gloris (scénario) et Jacques Lamontagne (dessin) revient sur l’une des seules femmes à avoir inscrit son nom dans la légende de l’Ouest. Le duo s’attelle dans ce premier tome à raconter la transformation de Martha Cannary, domestique polie de bordel, en la redoutable Calamity Jane.

On est bien loin ici du western classique, héroïque, proche de sa version crépusculaire. Le trait précis et superbe du dessinateur québécois, le ton résolument réaliste et dur du scénario…