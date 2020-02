PÊCHE. La saison de pêche en rivière ouvrira le 1er mars et prendra fin le 4 octobre. «Après une pause hivernale, en raison de la reproduction de la truite, la pêche en rivière et dans le lac de Lessoc ouvrira ce dimanche à 7 h, annonce le Service des forêts et de la nature. Pour la Sarine limitrophe du canton de Berne, la Singine froide et la Singine limitrophe du canton de Berne, il faudra encore patienter jusqu’au 16 mars avant de pouvoir aller pêcher.» A l’exception des lacs de la Gruyère et de Schiffenen où toute pêche est interdite durant la période de protection du brochet et du sandre, les autres lacs cantonaux et le canal de la Broye sont ouverts toute l’année, mais avec des périodes spécifiques de protection par espèce qui doivent être respectées.