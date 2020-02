ENSEIGNEMENT. Le Conseil d’Etat ne souhaite pas équiper l’ensemble des élèves du cycle d’orientation (CO) avec un ordinateur personnel. Il exprime son opposition à la motion des députés Urs Perler (vcg, Schmitten) et Daniel Bürdel (pdc, Planfayon), qui demandent que tous les élèves des CO soient équipés d’un appareil électronique individuel.

Le Lehrplan 21, déployé dans les écoles germanophones à la rentrée, intègre l’informatique comme science. Mais un PER (Plan d’étude romand) numérique ne pourra être mis en œuvre avant la rentrée 2023-2024, précise la réponse du Conseil d’Etat. Il s’accompagnera d’un concept cantonal sur la numérisation de l’école obligatoire. «Dans l’intervalle, il serait malvenu de précipiter des achats massifs de matériel informatique.»

Il évalue le coût de la…