FRANCE3, JEUDI, À 21 H 05

Professeur de philosophie, auteur à succès et amant passager, Clément Le Guern croit défaillir quand il apprend avoir été nommé pour un an dans un lycée d’Arras. Il s’installe à l’hôtel et supporte vaille que vaille son exil. Un rendez-vous dans un salon de coiffure et le voilà qui propose à Jennifer, blonde pétillante, amatrice de karaoké sans prétention et mère d’un petit garçon, de boire un verre. Entre la fille simple qui aime Jennifer Aniston et le garçon compliqué qui cite Kant et Proust se noue une histoire d’amour… ■