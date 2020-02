RTS1, VENDREDI, À 20 H 10

PAJU aux sommets

Pour l’année 2020, Passe-moilesjumellesrime avec ascensionnel et sensationnel! Dès le 14 février, nous emboîtons le pas à Matthieu Fournier pour découvrir les points culminants de tous les cantons de Suisse. Notre pays en compte 26, mais en fusionnant Bâle-Ville et Bâle-Campagne, ainsi qu’Appenzell Rhodes-Intérieures et Extérieures, le compte est bon!

L’envol

Un bain dans l’eau glacée d’une rivière, un air de cor des Alpes dans le fond de La Valsainte, Maryline, 34 ans, croque la vie à pleine dent. Un jour, le déclic devant un miroir et elle opère sa mue. Son corps se libère, 30 kg s’en vont, le cocon se déchire et la voilà qui s’envole…

Mélodie en Lavaux

Rien n’est plus beau que de partager de grands moments d’émotion à travers la fanfare de Forel,…