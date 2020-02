La blanche évasion

Au cœur de l’hiver, un chagrin d’amour pousse un jeune homme à relever le défi fou d’une traversée intégrale du Jura en ski de fond. Malgré les frimas, tempêtes, nonnes exaltées et nuits glaciales, de belles rencontres finissent par sublimer sa tristesse. Cette aventure sous forme de journal de voyage nous immerge dans les paysages nordiques et féeriques de notre Sibérie locale. Odyssée blanche et méditative qui entraîne dans sa valse givrée les habitants des Hautes-Combes.

Les géants des Planets

A Evionnaz, on ne fait rien comme ailleurs! Le ski-club organise chaque année un slalom qui a la particularité d’être organisé comme au bon vieux temps. On monte le samedi à pied ou à raquettes au chalet des Planets, en dessus de Mex, puis tous les participants dament la piste…