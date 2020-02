BAL MASQUÉ. Les masques d’hygiène sont en rupture de stock dans les pharmacies, alors que les professionnels de la santé le disent: ils ne protègent pas des contaminations extérieures, mais sont nécessaires au personnel médical et aux malades. Alors, pour ajouter au sentiment d’inquiétude, maintenant que le coronavirus est en Suisse, la Confédération nous rappelle quelques règles simples (ça nous change des vieux conseils pour l’utilisation des abris antiatomiques et la constitution de réserves de guerre). Restons-en là, non sans rappeler la fin de la nouvelle Le masque de la Mort rouge d’Edgar Allan Poe. Le pitch? Une bande de privilégiés, amis d’un prince, se sont retranchés dans une abbaye et festoient alors que le pays est ravagé par une épidémie foudroyante: la Mort rouge. Mais une…