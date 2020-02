FRANCE3, JEUDI, À 21 H 05

Depuis la mort d’Hercule, le patriarche, Luis est le seul homme chez les Costa. Autant dire que lors des conseils de famille hebdomadaires, où tout se décide encore, avec sa mère et ses cinq sœurs, toutes plus ou moins bien mariées, la parité hommefemme ne joue pas en sa faveur. L’ordre du jour le met en pétard. Normal, le club des 6 a décidé de lui dégotter une petite femme. A bientôt 45 piges, c’est pas trop tôt! Luis s’insurge, en appelle aux droits de l’Homme, et claque la porte. Ses sœurs se chargent de chater sur des sites de rencontres et lui décrochent un max de rendez-vous galants: un vrai speed dating! Lorsqu’une jeune femme l’aborde dans son resto fétiche, Luis, à bout, la rembarre, lui propose un plan sexe… et mange son bonnet. La belle Emmanuelle…